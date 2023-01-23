ضرغام لـ"عشرين 30": التحقيق الأوروبي بالجرائم المالية في لبنان يصب في المسار الصحيح

ضرغام لـ"عشرين 30": التحقيق الأوروبي بالجرائم المالية في لبنان يصب في المسار الصحيح



أكد محامٍ متخصص بمكافحة الفساد والعقوبات الدولية في مكتب نورتون روز فولبرايت في باريس واستاذ محاضر في معهد العلوم السياسية في باريس كريستيان ضرغام أن "التحقيق الأوروبي بالجرائم المالية في لبنان يصب في المسار الصحيح، وزيارة القضاة الأوروبيين إلى لبنان تشكّل مزيدًا من الضغط".



وقال ضرغام في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "التدخل السياسي وتضارب المصالح أديا إلى عدم المحاسبة في لبنان، وهناك اليوم آليات تسمح للبنانيين أن يضرغام لـ"عشرين 30": التحقيق الأوروبي بالجرائم المالية في لبنان يصب في المسار الصحيحستعيدوا قسمًا من الأموال المنهوبة من خلال مشاريع إنمائية، ويجب أن يعود للشعب اللبناني حقه".

