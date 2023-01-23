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الأحدب: نستكر الاعتداء على الـ LBCI كما ونستنكر غياب الدولة عن المحاسبة

الأحدب: نستكر الاعتداء على الـ LBCI كما ونستنكر غياب الدولة عن المحاسبة

استنكر النائب السابق مصباح الأحدب الاعتداء الذي طال مبنى قناة LBCI على حسابه عبر تويتر قائلاً: "نستكر الاعتداء على الـ LBCI كما نستنكر غياب الدولة عن المحاسبة وانتهاجها سياسة اللاعقاب مما دفع البعض بالتمادي باعتماده سياسة الترهيب".



وأضاف: "سلسلة الاعتداءات على الاعلام كما على الأصوات الحرة ماهي سوى نتاج انهيار هذا الوطن".



