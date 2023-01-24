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14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
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o
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o
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 81482800
أخبار لبنان
2023-01-24 | 02:36
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 81482800
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