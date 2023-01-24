المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: قرار القاضي بيطار من الناحية الانسانية جيّد ولكن من الناحية القانونية ليس بجيّد وقد أخطأ واعتقد انه قام بمفاضلة ما بين الانصاف والنصّ

المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: بمجرّد أن يأخذ القاضي بيطار قرار اخلاء السبيل أو الافراج بإمكانه أن ينشره وبهذه الطريقة لم يخرق سريّة التحقيقات في ملف المرفأ

المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: بمجرّد أن يأخذ القاضي بيطار قرار اخلاء السبيل أو الافراج بإمكانه أن ينشره وبهذه الطريقة لم يخرق سريّة التحقيقات في ملف المرفأ

المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: اعتقد ان الادعاء على المدعي العام التمييزي مخالفة للأصول وهناك اجراءات يجب اتّباعها ولكن لا علم لديّ اذا اتّبعها القاضي بيطار في ادعائه أو لا