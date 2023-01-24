الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولوي: لن أطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء

أخبار لبنان
2023-01-24 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولوي: لن أطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
مولوي: لن أطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء

مولوي: الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. 

وقال: "القانون يجبرني أن ادعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن اجريها  في شهر ايار، خصوصا ان ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ ايار ٢٠٢٣ ، الا اذا صدر عن المجلس النيابي قانون بارجائها، وليس انا من سيقترح التأجيل". 

وأكد أن الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصرا مساعدا لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية، قائلا: "سأبعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية".                        
وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جدا اداريا. وقال: "نحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة اذا كان في امكانهم توفيرها. اذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية".     
 
كلام الوزير مولوي جاء خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالوزارة. 
 

ورأى وزير الداخلية أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعا، وأن معدل الجرائم في العام ٢٠٢٢ أفضل منه في العام ٢٠٢١، لافتا الى أن معظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء. 

وقال: "إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بأدائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أن بلدا آخر مر بمثل الأحوال التي مر بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيدا". 

واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبرا ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. وقال:" لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيدا ويخرب ما تبقى من بنى تحتية". 

وأشار إلى أن الوضع مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطا والقوى الامنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن،  وفي الوقت عينه منحازة للناس، كل الناس، وتفهم أحقية المودعين. وقال: "رفضت أن أكون حارسا على أبواب المصارف، وهكذا تمكنا من المحافظة على الأمن من دون ضربة كف او إسالة نقطة دم. لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين. فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه".    
                             
وحول الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الأخيرتين وما اثارتهما من اشكالية وجدل، قال وزير الداخلية: "من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أن ذلك ضروريا ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالامر لا يتعلق مطلقا بمقولة أن المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. واتمنى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يزرعوا هذه الفكرة في اذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية. لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل". 

ولاحظ الوزير مولوي أن "على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالامن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، اذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، اصلاح الإدارة التي اهدرت أموالا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة".  

وأثنى وزير الداخلية على الدور الذي يضطلع به الصحافيون والاعلاميون ودورهم في ترشيد الوعي والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها لبنان.         
القصيفي     
                    
وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي قد عرض خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون اية عراقيل، اقله في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي، ووعد بدرسها والايعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

مولوي

الانتخابات البلدية

مجلس الوزراء

جوزف القصيفي

LBCI التالي
العبسي ترأس اجتماع نواب الكاثوليك: ليشكل انتخاب رئيس جديد مدخلا لحل الازمات المتراكمة
نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها: على وزير الطاقة إيجاد حل جذري للتسعيرة في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2022-12-29

مولوي من بكركي: رئيس الحكومة هو من يقرر موضوع انعقاد جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:20

مصلحة البلديات في "الكتائب" ناشدت المسؤولين الإسراع في انتخاب الرئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-23

ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقد حكمًا لبت القضايا الطارئة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-20

وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية خلال جلسة لمجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
اقتصاد
07:59

بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟

LBCI
امن وقضاء
07:52

عويدات: سنتعاطى مع البيطار على أنه غير موجود

LBCI
أخبار لبنان
07:28

جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:57

ما جديد قضية انفجار المرفأ؟

LBCI
فنّ
2023-01-21

أحلام الشامسي ترفض إهانة السيدة فيروز: "هذا كلام غير لائق"

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-08

عصابة سرقة أسلاك كهربائيّة تنشط ضمن محافظة جبل لبنان.. والقبض على الرأس المدبّر(صورة)

LBCI
فنّ
2022-12-20

القبض على امرأة حاولت سرقة هدايا عيد الميلاد من منزل ممثل هوليوودي (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
اقتصاد
07:59

بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟

LBCI
اقتصاد
07:20

حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين

LBCI
أخبار لبنان
07:13

بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة

LBCI
أخبار لبنان
06:59

نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ما جديد قضية انفجار المرفأ؟

LBCI
أخبار سياسية
05:23

صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:42

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
امن وقضاء
04:30

مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
امن وقضاء
03:51

البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة