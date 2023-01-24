قبلان: لإنقاذ العدالة من لعبة ابتزاز يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود

قبلان: البيطار عاد بعقلية ضابط بلا قوانين

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي طارق البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم انه غير موجود عدليا بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الإبتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود".