قضية النازحين السوريين وسبل التعاون محور لقاء ابراهيم وسفير الإتحاد الأوروبي

بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي، كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.



