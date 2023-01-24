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إطلاق عملية تطوير وإعادة تشغيل مختبرات كفرشيما لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية وفقاً للشروط الدولية والاقليمية

أخبار لبنان
2023-01-24 | 06:38
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إطلاق عملية تطوير وإعادة تشغيل مختبرات كفرشيما لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية وفقاً للشروط الدولية والاقليمية
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إطلاق عملية تطوير وإعادة تشغيل مختبرات كفرشيما لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية وفقاً للشروط الدولية والاقليمية

مشروع بالتعاون مع مؤسسة رنيه معوض وتمويل من مملكة هولندا

وقّعت وزارة الزراعة ومؤسسة رينه معوض مذكرة تفاهم لتجهيز مختبر وزارة الزراعة في كفرشيما، وذلك بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية أيوب حميّد، رئيس مؤسسة رنيه معوض النائب ميشال معوض، سفير مملكة هولندا هانز بيتر،بعد قبول هبة لتطوير وإعادة تشغيل المختبرات لفحص ترسبات المبيدات في الإنتاج الزراعي، في إطار مشروع "تعزيز صادرات الفاكهة والخضار اللبنانية الى الأسواق الأوروبية والإقليمية" الممول من مملكة هولندا.

ويهدف تجهيز المختبر إلى تأهيله لفحص ترسبات المبيدات في الإنتاج الزراعي، من أجل توفير الكلفة على المصدرين والمزارعين اللبنانيين. 

فمن خلال الفحوصات، يضمن المصدّرون والمزارعون أنّ المنتج اللبناني المصدّر خالي من ترسبات المبيدات، وصالح للتصدير وفق المعايير العالمية إلى الأسواق الخارجية. 

وشملت الهبة التي قدمتها المؤسسة لصالح المديرية العامة للزراعة، وبلغت قيمتها 500 ألف دولار تأمين المواد الضرورية والتجهيزات والمعدات المختلفة لإجراء وتوسيع بينة تحاليل ترسبات المبيدات، إلى جانب نظام طاقة متجددة بهدف تأمين مصدر مستمر للطاقة من أجل تشغيل معدات المختبر 24/7. 

هذا وتقدم مؤسسة رينه معوض الدعم التقني لتدريب الفريق المسؤول عن تنفيذ متطلبات ISO 17025:2017 والاستحصال على الاعتماد.

الحاج حسن
 
وتوجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بالشكر من الحكومة الهولندية ممثلة بالسفير، كما مؤسسة رنيه معوض على الدعم الذي تقدمه للوزارة ، مشيرا إلى أن مختبرات كفرشيما تُقدم كل الفحوص المخبرية المطلوبة من أجل التأكد من جودة المنتج اللبناني ومطابقة مواصفاته مع المعايير المطلوبة في الشروط العامة لسلامة الغذاء بالإضافة إلى الشروط المطلوبة من جميع الدول التي يتم تصدير المنتجات اللبنانية اليها.
 
ورأى الحاج حسن أن الهبة تأتي اليوم في الوقت الذي تعتبر فيه الوزارة متعثرة، وهي بأمس الحاجة الى إعادة الحياة الى مختبرات كفرشيما لأنها أصبحت بحاجة إلى تحديث وتطوير وإعادة تشغيل وفقاً لما تتطلبه الأسواق العالمية.

وتمنى أن يتم تطوير علاقة الشراكة مع مؤسسة رنيه معوض لما فيه خير لمصلحة الوطن و المواطن، كاشفا أنه بصدد تقديم مشروع قانون للمجلس النيابي من اجل تشريع استيفاء رسوم جراء استخدام خدمات مختبرات كفرشيما.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة لا تستطيع الإستمرار دون مردود ، لذلك نحن بحاجة الى تشريعات تتيح للوزارة تحصيل رسوم حول بعض الخدمات التي تقدمها من اجل الاستمرار في تشغيل هذا المرفق العام.

معوض

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض النائب ميشال معوض من جهته، أنّ تأهيل المختبر يأتي ضمن مشروع كامل ممول من مملكة هولندا ويطال أكثر من 4000 مزارع، موضحا أن المشروع يعمل  على السلسلة المتكاملة التي تقوم على ربط السوق بالمزارع والتواصل مع المستوردين في الخارج، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام والخاص وتدريب المزارعين والمصدرين وتعزيز قدراتهم. 

وأضاف: "أثبتنا أنّ كلّ ما قيل أنّ لبنان ليس منتجاً هو غير صحيح. إنّ اللبناني أثبت فعلاً أنّه يستطيع أن ينتج إذا أمّنا له الظروف، وهذا ما تفعله مؤسسة رينه معوض ضمن استراتيجيتها". هذا وأكّد معوض أنّنا مع وزارة الزراعة نستطيع أن نحدث الفرق، حتى يبقى اللبناني بأرضه.  

فان دير
  
من ناحيته، رأى سفير مملكة هولندا هانز بيتر فان دير وود أنّ لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى إعادة بناء الحيز الاقتصادي والنقدي والمالي من أجل دعم القطاعات الإنتاجية وإعادة لبنان إلى مسار الانتعاش الاقتصادي. 

وأمل، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة وشريكنا الطويل الأمد، مؤسسة رينه معوض، في تعزيز مكافحة ترسبات المبيدات في لبنان، ما يسمح بالمزيد من الرقابة ويؤدي إلى زيادة إمكانية تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق الأوروبية والإقليمية". 

وأشار فان دير وود إلى أنه بموجب هذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة رينه معوض على الرغم من التحديات في لبنان، يمكن للبنان ومملكة هولندا معاً الاستمرار في دعم القطاع الزراعي اللبناني.
 

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