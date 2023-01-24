السفيرة الفرنسية زارت باسيل... وتأكيد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

السفيرة الفرنسية زارت باسيل وبحثت معه الأوضاع السياسية في البلاد

زارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبحثت معه الأوضاع السياسية في البلاد.



وأكد الطرفان ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كشرط أساسي لتأليف حكومة كاملة الاوصاف تكون قادرة على وقف الانهيار الحاصل.