مصلحة البلديات في "الكتائب" ناشدت المسؤولين الإسراع في انتخاب الرئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية

مصلحة البلديات في "الكتائب": عدم انتخاب رئيس الجمهورية من شأنه تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية

توجهت مصلحة البلديات في حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان، مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي طالبةً منه "الإسراع في الإجراءات التحضيرية لهذا الاستحقاق الذي يتّسم بالضرورة القصوى تمهيداً لإعادة انتظام عمل السلطات المحلية وتأمين الخدمات التنموية للمواطنين في ظل انهيار مؤسسات الدولة وإدارتها".



وناشدت المصلحة النواب "القيام بواجباتهم الدستورية من دون هوادة وانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي تأخير لينتظم عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتتمكّن من إقرار التدابير القانونية والإجرائية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها"، معتبرة أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية من شأنه تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويكون النواب المسؤولون عن استمرار الفراغ في سدّة الرئاسة مسؤولون أيضاً عن اجهاض الاستحقاق البلدي القانوني وعن ضرب النظام الديمقراطي وحرمان الشعب من ممارسة حقه الانتخابي في ادارة شؤونه المحلية.