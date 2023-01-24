الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا

أخبار لبنان
2023-01-24 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا

جعجع يردّ على بري

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة في الوقت الذي يعرف أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، موضحا أن هذه الحوارات تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مرتين مع "حزب الله" ومرات عديدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة، كما فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة.

أما في ما يتعلّق بدعوة الرئيس بري إلى جلسات نيابيّة متتاليّة لإنتخاب رئيس، خصوصاً بعد 31 تشرين الأول، فاعتبر جعجع أنها كانت دعوات شكليّة أكثر منها فعليّة لأن الجلسات كان يجب أن تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور في ما بينهم داخل البرلمان بين الدورة والأخرى حتى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد كما يجري في كل دول العالم وآخرها في الولايات المتحدة الأميركيّة.

أما بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، قذكّر جعحع الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أنه فات الرئيس بري أيضا أنه لو طلب من نوابه عدم تعطيل نصاب جلسة مجلس النواب، ولو بقيت الجلسة مفتوحة، فإنه سيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال أيام معدودة، وعندها ستصبح الطريق مفتوحة أمام المؤسسات الدستوريّة لمعاودة عملها، مشيرا إلى أنه إذا ما استمرينا على هذا المنوال فسيطول أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي ستبقى المؤسسات مشلوله لفترة أطول بكثير، مهما حاول البعض استنهاضها بين الحين والآخر.

أما لجهة قول الرئيس بري "المؤسف انّ خلافات الرافضون للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله"، فذكّر جعجع بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه "حزب الله" ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي  الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة "التنمية والتحرير"، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

أما في ما يتعلّق بـ"البحصة يلي ممكن تسند خابية" فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعيا بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022.
 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

جعجع

انتخاب رئيس

بري

مجلس النواب

الحوار

LBCI التالي
عويدات: سنتعاطى مع البيطار على أنه غير موجود
حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-08

وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-23

محمد خواجة للـLBCI: الاعتصام داخل المجلس ليس له علاقة بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-23

محمد خواجة للـLBCI: المجلس النيابي نشيط جداً وخطوة النواب بالاعتصام داخل المجلس ليس لها أي ارتباط بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-23

محمد خواجة: الحل هو التفاههم والحوار الذي دعا اليه بري هو على بند وحيد رئاسة الجمهورية فقط لا غير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
أمن وقضاء
11:18

الجيش: توقيف مواطن في الحسبة - صيدا لسلبه برفقة آخرين صرافًا متجولًا ومحاولة دهسه

LBCI
أخبار لبنان
11:12

الكتائب رحب باستئناف التحقيق في انفجار المرفأ: لاستعادة القضاء كامل استقلاليته وإنهاء زمن الإفلات من العقاب

LBCI
أخبار دولية
11:06

الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب

LBCI
منوعات
04:00

ابن الـ3 سنوات عضوًا بالمنظمة الحصرية لـ"النخبة" المثقفة في بريطانيا... يقرأ بطلاقة ويجيد العد بـ7 لغات!

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

مستشار المدير العام لأمن الدولة للـLBCI: من دون قضاء لا يوجد بلد وكانت قناعتنا قبل حضور ويليام نون انه لا يوجد سلاح في منزله ولكن هذا لا يعني أنه لديه الحق بالتطاول على القضاء

LBCI
اقتصاد
2023-01-03

إنخفاض في أسعار المحروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
اقتصاد
07:59

بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟

LBCI
اقتصاد
07:20

حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين

LBCI
أخبار لبنان
07:13

بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة

LBCI
أخبار لبنان
06:59

نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ما جديد قضية انفجار المرفأ؟

LBCI
أخبار سياسية
05:23

صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:41

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز

LBCI
امن وقضاء
05:42

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
امن وقضاء
04:30

مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة

LBCI
امن وقضاء
03:51

البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة