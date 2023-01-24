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جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا
أخبار لبنان
2023-01-24 | 07:28
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جعجع ردّا على تصريحات بري: البحصة التي تسند الخابية هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست مجلس النواب المشلول تشريعيا
جعجع يردّ على بري
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة في الوقت الذي يعرف أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، موضحا أن هذه الحوارات تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مرتين مع "حزب الله" ومرات عديدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة، كما فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة.
أما في ما يتعلّق بدعوة الرئيس بري إلى جلسات نيابيّة متتاليّة لإنتخاب رئيس، خصوصاً بعد 31 تشرين الأول، فاعتبر جعجع أنها كانت دعوات شكليّة أكثر منها فعليّة لأن الجلسات كان يجب أن تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور في ما بينهم داخل البرلمان بين الدورة والأخرى حتى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد كما يجري في كل دول العالم وآخرها في الولايات المتحدة الأميركيّة.
أما بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، قذكّر جعحع الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه.
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أنه فات الرئيس بري أيضا أنه لو طلب من نوابه عدم تعطيل نصاب جلسة مجلس النواب، ولو بقيت الجلسة مفتوحة، فإنه سيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال أيام معدودة، وعندها ستصبح الطريق مفتوحة أمام المؤسسات الدستوريّة لمعاودة عملها، مشيرا إلى أنه إذا ما استمرينا على هذا المنوال فسيطول أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي ستبقى المؤسسات مشلوله لفترة أطول بكثير، مهما حاول البعض استنهاضها بين الحين والآخر.
أما لجهة قول الرئيس بري "المؤسف انّ خلافات الرافضون للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله"، فذكّر جعجع بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه "حزب الله" ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة "التنمية والتحرير"، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
أما في ما يتعلّق بـ"البحصة يلي ممكن تسند خابية" فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعيا بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022.
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