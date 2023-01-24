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بيان كتائبي حول النفايات في منطقتي الجميزة ومار مخايل

أخبار لبنان
2023-01-24 | 08:04
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بيان كتائبي حول النفايات في منطقتي الجميزة ومار مخايل
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بيان كتائبي حول النفايات في منطقتي الجميزة ومار مخايل

بيان كتائبي حول النفايات في منطقتي الجميزة ومار مخايل

تابع أعضاء من منطقة بيروت في حزب الكتائب بتوجيه من النائب نديم الجميل، وبعد تلقيهم شكاوى من أهالي المنطقة القاطنين في أحياء مار مخايل والجميزة حول موضوع تكدس النفايات موضوع الشكوى مع محافظ بيروت مروان عبود وشركة آرامكو وأصحاب المطاعم والملاهي بإزلة النفايات وتنظيف الشوارع، بعد السهر الليلي صباح كل يوم سبت وأحد، لتبقى المنطقة التي باتت من أجمل المناطق السياحية في لبنان نظيفة وجميلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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