وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ ٤.٢١٠.٠٠٠ ليرة

وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ ٤.٢١٠.٠٠٠ ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه "سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع) بأربعة ملايين ومئتين وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء ٢٠٢٣/١/٢٥ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۱/۳۱ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



وستحدّد وزارة الصناعة سعر الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.