المكتب الاعلامي لميقاتي يرد على تغريدة التيار الوطني الحر

رد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تغريدة التيار الوطني الحر وقال: "يصر التيار الوطني الحر بتوجيه من رئيسه، على "التغريد" لقلب الوقائع ونفي ما هو حقيقة دامغة، بعدما أزعجه كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سياق رده على سؤال نقابة الصحافة بالامس عن "الميثاقية"، أن النائب جبران باسيل قال له "ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي".ولحسم الجدل نكتفي بنشر ما كان قاله باسيل بتاريخ 6-12-2022 عندما سئل عن جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها حيث أجاب بالحرف "هل تصبح الحكومة اليوم ميثاقية بوجود سعادة الشامي ونجلا رياشي؟".وكان التيار قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر قال فيها: "لن نجادل اكثر الرئيس ميقاتي، كونه المعروف بصدقه ومصداقيته، خصوصاً انّه دأب أخيراً على اعتماد وسيلة جديدة اثباتاً لهذا الصدق وذلك عبر تحريف لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به أخيراً في اصدار المراسيم المتلاعب بها".