شقير: نشجب الإعتداء الجبان على الـLBCI ونعلن تضامننا الكامل معها

شقير: نشجب الإعتداء الجبان على الـLBCI ونعلن تضامننا الكامل معها

غرد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر تويتر، قائلاً: "نشجب الإعتداء الجبان على الـLBCI، ونعلن تضامننا الكامل معها ووقوفنا الى جانبها وجانب إدارتها والعاملين فيها لمتابعة مسيرتها المهنية والوطنية الراقية في خدمة لبنان والإنسان."



وأضاف شقير: "‏نتطلع ان تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف المعتدين ومن خلفهم لمحاسبتهم وحماية المؤسسات الإعلامية وحرية التعبير".



