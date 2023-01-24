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إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
أخبار لبنان
2023-01-24 | 10:04
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إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
علمت الـ LBCI أن مصرف لبنان أصدر رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.
وعُلم أن وزارة المال أرسلت إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار.
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