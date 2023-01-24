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كتابان من وزير المال الى مصرف لبنان.. ماذا تضمّنا؟

أخبار لبنان
2023-01-24 | 10:19
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كتابان من وزير المال الى مصرف لبنان.. ماذا تضمّنا؟
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كتابان من وزير المال الى مصرف لبنان.. ماذا تضمّنا؟

ماذا تضمّنا؟

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة VITOL BAHRAIN، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023، وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي،.

وقد أتبع الوزير الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.

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