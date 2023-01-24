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اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين

اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين







وأكد المجتمعون ان قرارت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تستند الى مواد قانونية.

عقد اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ مع مكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين.وأكد المجتمعون ان قرارت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تستند الى مواد قانونية.