يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف

يومان وينهي النائبان نجاة عون صليبا وملحم خلف أسبوعهم الأول داخل مجلس النواب.وفي اليوم الخامس، شارك النائبان بجلسة للجنة الإدارة والعدل في فترة قبل الظهر، وانضم إليهما كل من النواب المناوبين ‎سينتيا زرازير و‎بلال الحشيمي و‎فراس حمدان وأديب عبد المسيح في فترة بعد الظهر، إضافة إلى النائبة بولا يعقوبيان التي باتت الليلة الماضية في المجلس.وأكمل النواب عملهم المعتاد داخل قاعة الهيئة العامة المظلمة على ضوء الهواتف.