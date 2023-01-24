شقير يحذّر من هذا السيناريو المرعب

إنهيار متسارع للعملة الوطنية والدولار عند عتبة الـ55 الف ليرة، يقابله إرتفاع في أسعار السلع.
حذاري، أمام هذا السيناريو المرعب، الأزمة المعيشية تزداد حدة والإنفجار الإجتماعي بات على الأبواب.
البلد في مأزق كبير ولا خلاص إلا بإستقامة الحياة السياسية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية.
— Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) January 24, 2023
إنهيار متسارع للعملة الوطنية والدولار عند عتبة الـ55 الف ليرة، يقابله إرتفاع في أسعار السلع.
حذاري، أمام هذا السيناريو المرعب، الأزمة المعيشية تزداد حدة والإنفجار الإجتماعي بات على الأبواب.
البلد في مأزق كبير ولا خلاص إلا بإستقامة الحياة السياسية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية.