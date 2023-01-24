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شقير يحذّر من هذا السيناريو المرعب

أخبار لبنان
2023-01-24 | 12:30
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شقير يحذّر من هذا السيناريو المرعب
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شقير يحذّر من هذا السيناريو المرعب

شقير: الإنفجار الإجتماعي بات على الأبواب

حذّر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على تويتر من " هذا السيناريو المرعب"، إنهيار متسارع للعملة الوطنية والدولار عند عتبة الـ55 الف ليرة، يقابله إرتفاع في أسعار السلع.

ورأى شقير أن أمام الأزمة المعيشية تزداد حدة والإنفجار الإجتماعي بات على الأبواب، معتبرا أن البلد في مأزق كبير ولا خلاص إلا بإستقامة الحياة السياسية بدءاً من إنتخاب رئيس للجمهورية.
 
 

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الازمة المعيشية

الهيئات الاقتصادية

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