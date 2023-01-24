جنبلاط عرض والجميل للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية

جنبلاط عرض والجميل للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.