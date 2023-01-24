إعتصام للمهندسين المتقاعدين داخل مبنى نقابتهم في بيروت إحتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم

إعتصام للمهندسين المتقاعدين داخل مبنى نقابتهم في بيروت إحتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم



نفذ "المهندسون المتقاعدون" إعتصامًا اليوم داخل مبنى نقابة المهندسين في بيروت إحتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم.



وشارك في الإعتصام عدد من المهندسين المتقاعدين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الإعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام الذي يقوم بتنفيذه منذ أيام المهندس علي برو.



كما أكد المشاركون في الإعتصام على ضرورة إسراع رئيس وأعضاء لجنة الصندوق التقاعدي بالتجاوب مع المطالب المحقة التي يطالب بها المهندسون المتقاعدون.