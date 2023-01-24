الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا

أخبار لبنان
2023-01-24 | 16:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا

بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار... محطات توزيع البنزين تقفل غدًا

أعلنت محطات توزيع البنزين الإقفال غدًا بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الذي تجاوز بكثير السعر الذي تم على أساسه إصدار الجدول يوم الثلاثاء.

وستعاود محطات الوقود عملها عند صدور الجدول الجديد من وزارة الطاقة على أن يأخذ بالإعتبار ما وصل إليه سعر الصرف في السوق السوداء.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن "وزارة الطاقة والمياه كانت قد أصدرت جدول تركيب الأسعار ظهر اليوم عندما كان سعر صرف الدولار حوالى 53400 ليرة، في حين سجل إرتفاعًا بحوالى 2000 ليرة حتى المساء، ما يعني أن المحطات تخسر في كل صفيحة بنزين حوالى 40 ألف ليرة".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

سعر صرف الدولار

محطات توزيع البنزين

LBCI التالي
دبابة اسرائيلية تجاوزت السياج التقني وتمركزت في منطقة مفتوحة في منطقة الحمامص... وانتشار للجيش
ميقاتي بحث ووزير التربية في مطالب المعلمين في حضور وزير المال ورأس اجتماعا لبحث موازنة 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
16:48

معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار

LBCI
امن وقضاء
16:11

محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين

LBCI
اقتصاد
08:41

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز

LBCI
اقتصاد
04:42

نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها: على وزير الطاقة إيجاد حل جذري للتسعيرة في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
أخبار لبنان
15:02

إعتصام للمهندسين المتقاعدين داخل مبنى نقابتهم في بيروت إحتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لغم عودة البيطار إلى التحقيقات تحول إلى حلبة نقاش داخل مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-15

أربعة جرحى وإحراق سيارة خلال إشكال في بقاعصفرين ـ الضنية

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-05

حمية: لم نتصل ولن نتصل بأحد وجئنا إلى الجلسة بسب وجع الناس ورفضنا البند الذي يتحدث عن القيمة المضافة وبند التعرفة الجمركية الجديدة

LBCI
منوعات
04:00

ابن الـ3 سنوات عضوًا بالمنظمة الحصرية لـ"النخبة" المثقفة في بريطانيا... يقرأ بطلاقة ويجيد العد بـ7 لغات!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-23

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
رياضة
14:03

أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب

LBCI
أخبار لبنان
13:31

اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين

LBCI
أخبار لبنان
13:29

يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:41

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز

LBCI
امن وقضاء
05:42

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار دولية
11:06

الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله

LBCI
امن وقضاء
16:11

محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين

LBCI
امن وقضاء
13:25

تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة

LBCI
امن وقضاء
04:30

مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة