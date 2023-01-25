توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟

حرّك ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بحيث لامس الـ56 الف ليرة الشارع من جديد، ما دفع اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز الى التوقف عن العمل.وقد التزمت معظم المحطات عن بيع مادة البنزين.كيف يبدو المشهد اليوم؟