ميقاتي التقى وفدا من لجنة التربية النيابية.. مراد: نحاول تقريب وجهات النظر بين الأساتذة والوزارة والحكومة

ميقاتي التقى وفدا من لجنة التربية النيابية..

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من لجنة التربية النيابية صباح اليوم في السراي الحكومي، وضم رئيس اللجنة النائب حسن مراد والنائبين إيهاب حماده وأشرف بيضون، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المعلمين في التعليم الرسمي.



واعلن النائب مراد بعد اللقاء: "زرنا دولة الرئيس لوضعه في أجواء أوضاع المعلمين، وما يحصل معهم وتبين لنا أن دولته مطلع تماما على أوضاعهم. وأكدنا مطالب المعلمين المحقة المتمثلة باعطائهم الحوافز اضافة الى هبة 2020 لتحويلها الى وزارة التربية بغية اعطائها للمعلمين لمساعدتهم في هذه الظروف، وتأمين بدلات النقل للمعلمين بكل مسمياتهم، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر سابقا وهو يتعلق تحديدا بالمتعاقدين، ولكن طالبنا بأن يشمل جميع معلمي التعليم الرسمي في لبنان".



وقال: "تطرقنا لموضوع سقف السحوبات في المدارس الرسمية التي تعاني من هذا المشكلة ولا تتمكن بالتالي من تشغيل المدارس في هذه الظروف الصعبة.

وأكدنا أخيرا ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لموضوع التربية ودعينا لعقد مؤتمر يشارك فيه كل من يعنيه هذا القطاع في السرايا الحكومية لإيجاد حلول سريعة لاستكمال العام الدراسي وإيجاد حلول جذرية لاكمال التعليم وحماية أجيالنا والسير بهذا الوطن في الاتجاه الصحيح".



وردا على سؤال عن قيمة بدل النقل الذي طالبوا به، قال: "95 الف ليرة لبنانية على أن يشمل المتعاقدين، ونحن طلبنا بتعديل المرسوم، فهذه مشكلة بعض الأرقام، ونحن نتكلم عن حل يرضي الطرفين ونحاول تقريب وجهات النظر بين الأساتذة والوزارة والحكومة لمعالجة الخلل لنحو 60 يوما متبقيا من العام الدراسي الحالي".