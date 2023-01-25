البطريرك روفائيل يقلد السفيرة الأميركية في لبنان صليب المقدس الأورشليمي

قلد كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا صليب المقدس الأورشليمي في مقر البطريركية - الجعيتاوي-بيروت.

وقال: "رغم الظروف الصعبة التي مرت علينا في البلاد الا اننا أبقينا على احترام أسلوب حياتنا الفريد ؛ وحافظنا على تنوعنا ورغبتنا في التعبير عن حريتنا والحفاظ على هويتنا الشرق أوسطية، ويشرفنا أن نمنحكم أسمى تكريم - وهو صليب الامتنان للتعبير عن أعمق تقديرنا لكم ولشخصكم المتميز وغير المسبوق الذي قدم ويقدم الخدمات بأقصى درجات التواضع بحزم وقوة الشخصية. وأسأل الله أن يحميكم هذا الصليب ويقودكم في حياتكم المهنية إلى أعلى المستويات في المجال الاجتماعي والسياسي في سبيل الخدمة الإنسانية. "

بدورها، ردت السفيرة دوروثي شيا بكلمة مؤثرة اعربت عن محبتها للشعب الارمني متمنية ان يستعيد لبنان عافيته وان يصار الى انتخاب رئيس جمهورية للبلاد كي تعود إلى هذا البلد الطيب عجلته الاقتصادية. مؤكدة ان لبنان هو حاضر دائما في القلوب والأذهان.