كرامي بعد لقائه باسيل: المخرج الوحيد هو بالحوار

كرامي بعد لقائه باسيل: المخرج الوحيد هو بالحوار

أكد النائب فيصل كرامي أن "المخرج الوحيد هو بالحوار على الا يستثني أي أحد وتمنيت على باسيل وقف السجالات الاعلامية بكل محبة وودّ".



وقال كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "لن نكون لا مع التقسيم ولا الفدرالية ولا الكونفدرالية ولبنان موحد وعلاقته مع الدول العربية يجب ان تكون ممتازة".