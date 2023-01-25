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روابط التعليم الرسمي تدعو الى التصويت على تمديد الاضراب الاسبوع المقبل

روابط التعليم الرسمي تدعو الى التصويت على تمديد الاضراب الاسبوع المقبل



جددت روابط التعليم الرسمي مطالبتها بتنفيذ الوعود التي ضربها لهم المسؤولون، داعية الى التوصيت على تمديد الاضراب الاسبوع المقبل ما لم يتم تحقيق المطالب.





