أبو الحسن: اللقاء الديمقراطي أكد ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعده الدستوري

كتلة "اللقاء الديمقراطي" أكدت موقفها حول ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعده الدستوري

أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" موقفها حول ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعده الدستوري.



وعبّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عن هذا الموقف، في جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، التي بحثت في موضوع الانتخابات البلدية، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلدبات بسام مولوي والمالية يوسف خليل، مشدداً على "اجرائها التزاماً للاستحقاقات الدستورية، ولتحفيز الانماء خصوصاً في ظل عدم قدرة الوزارات على تحقيق الانماء المطلوب نتيجة الأزمات التي تمر فيها البلاد".