الحاج حسن استقبل سفير سلطنة عمان ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في لبنان

وزير الزراعة استقبل السعيدي وعرض مع ريزا شؤون القطاع الزراعي والامن الغذائي



ناقش وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مع سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، تعزيز العلاقات بين البلدين وطرح مشروع تعاون مشترك في ما خص الثروة السمكية وآلية استفادة لبنان من الخبرات العمانية في القطاع المتطور جدا في السلطنة، بحسب بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة.



وكان الحاج حسن قد استقبل السعيدي، في مكتبه.



وأشاد الحاج حسن بالدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، لا سيما من خلال الوساطات التي تقوم بها في هذا الإطار.



ريزا



واستقبل الحاج حسن في مكتبه، أيضاً المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المقيم في لبنان عمران ريزا. وتم التباحث في شؤون القطاع الزراعي بشكل خاص والأمن الغذائي بشكل عام.



وتم التوافق على تحديد الأولويات من خلال مظلة الأمم المتحدة وكل الهيئات الأممية العاملة في لبنان من خلال الأمم المتحدة وعبر إدارتها، لا سيما تنسيق الجهود في سبيل تعزيز قدرات القطاع و تطويره.