مدعي عام التمييز غسان عويدات: لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم قال ان الامر لم يكن مطروحا سابقا

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