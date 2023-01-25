المرتضى بمناسبة إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: ألف تحية لروح الرئيس الشهيد رشيد كرامي

اعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى بمناسبة "تحقيق وزارة الثقافة إنجاز إدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي، في زمن العتمات اللبنانية المتكاثفة في كل اتجاه، يطل من أفق الثقافة، كالعادة، ضوء جديد يقول لنا بأسطع إشراق: إن الأمل باق والوطن منتصر".



وقال "بعد صور وجبيل وبعلبك وعنجر ووادي قنوبين، أصبح اليوم معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي بقرار من منظمة الأونيسكو الدولية، وذلك تكريسا لجهود دؤوبة قمنا بها منذ أكثر من سنة، بمواكبة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، هادفين من وراء ذلك إلى حماية بعض أقسام هذا المعلم المتضررة بفعل الزمن والإهمال، وإعادته صرحا معماريا متميزا ومعدا لإحياء المعارض الفنية والتراثية وإقامة الاحتفالات الموسيقية والثقافية والمسرحية والاستفادة من كل أجنحته ومرافقه في كل ما يخدم التنمية الوطنية والشمالية".



واضاف "شكرا للنقيب المهندس جاد تابت والمهندس وسيم ناغي جهودهما الحثيثة في تحضير الملف الهندسي، وللدكتور فواز كبارة مستشاري مرافقته الملف منذ بداياته أولا بأول باسم وزارة الثقافة، وللدكتورة سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة الأونيسكو متابعتها إجراءات الملف حتى صدور القرار الأخير. إنه إنجاز عظيم لحفظ التراث اللبناني الحديث، كما القديم، وسنبقى على أهبة العمل لإنجازات أخرى مماثلة".