مخزومي استقبل سامبسون: مجلس النواب يجب أن يبقى مفتوحا إلى حين انتخاب رئيس

مخزومي شدد خلال استقباله سامبسون على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا

أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أنه "لن يألو جهدا، بالتعاون مع كل من يتطلع إلى انتخاب رئيس إنقاذي سيادي، لتسريع عملية الانتخاب". وقال: "لذا، يجب أن يبقى مجلس النواب مفتوحا إلى حين انتخاب رئيس، ووضع لبنان على سكة الإنقاذ".



كلام مخزومي جاء خلال استقباله في مكتبه في وسط بيروت بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط المارشال الجوي السير سامي سامبسون.



وشدد مخزومي على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا، شاكرا لـ"المملكة المتحدة الجهود التي تبذلها في دعم لبنان ليتجاوز المحنة التي يمر بها".