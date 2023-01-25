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المكتب الاعلامي في وزارة المالية ينفي ما يتم تداوله عن ان بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك

أخبار لبنان
2023-01-25 | 12:36
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المكتب الاعلامي في وزارة المالية ينفي ما يتم تداوله عن ان بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك
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المكتب الاعلامي في وزارة المالية ينفي ما يتم تداوله عن ان بدري ضاهر قد اجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره يوم غدٍ الى مديرية الجمارك

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