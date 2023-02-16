إطلاق رئيس مرفأ بيروت ووكيل الباخرة "سكاي لايت"

اليمن: العينات من باخرة "سكاي لايت" اسمدة زراعية وليست نيترات الأمونيوم

أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أنهم "سعيدون بخبر ترك رئيس مرفأ بيروت أيمن كركر ووكيل الباخرة سكاي لايت من قبل القضاء المختص".



وأشار اليمن في بيان، الى "ضرورة الإبتعاد عن الضغط والمغالطات المضللة للرأي العام".



وأوضح أنه "بنتيجة التحاليل من قبل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، التابعة لوزارة الزراعة على العينات المأخوذة بعد دخول السفينة "سكاي لايت" الى مرفأ بيروت بسبب تعذر أخذ العينات في عرض البحر في ظل سوء الأحوال الجوية، أتت النتيجة عبارة عن أسمدة زراعية بخواص المسمى العلمي سلفات الأمونيوم وليست نيترات الأمنيوم".