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وزارة التربية: التوقف عن استقبال طلبات المعادلات للطلاب غير اللبنانيين اعتبارا من الغد ولغاية نهاية الاسبوع

أخبار لبنان
2023-03-13 | 11:45
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وزارة التربية: التوقف عن استقبال طلبات المعادلات للطلاب غير اللبنانيين اعتبارا من الغد ولغاية نهاية الاسبوع
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وزارة التربية: التوقف عن استقبال طلبات المعادلات للطلاب غير اللبنانيين اعتبارا من الغد ولغاية نهاية الاسبوع

 أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه "نظرا للعمل على وضع إطار تنظيمي لتسيير معاملات الطلاب غير اللبنانيين وخصوصا الإخوة العراقيين، تتوقف دائرة المعادلات للمرحلة ما قبل الجامعية، عن استقبال طلبات المعادلات العائدة إلى الطلاب غير اللبنانيين، ابتداء من صباح غد الثلاثاء ولغاية نهاية الأسبوع الحالي، ويبقى استقبال المعاملات متاحًا للطلاب اللبنانيين فقط".
 

أخبار لبنان

وزارة التربية

طلبات المعادلات

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