مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام



أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الهدف من اجتماع اليوم كان اطلاع ميقاتي على الخطوات التي نتخذها لاعادة العمل في هيئة ادارة السير(النافعة).



وقال مولوي: "اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومع اللواء عثمان على ان يكون هناك ١٥ ضابطاً و١٥ رتيباً مدربون للعمل على الكومبيوتر لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق، مع تبسيط المعاملات".



كما أعلن مولوي أنه "تم تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لتخفيف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية، اما بالنسبة الى الشركات التي تتعامل مع النافعة، فإن رئيس ادارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود سيجري الاتصالات اللازمة. وأكد ميقاتي تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية امور المواطنين والامور على السكة والنافعة ستفتح مجددا قريبا".







