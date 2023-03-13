الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غابرييل بعد لقائه ميقاتي: عبّرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك.. ونحن إلى جانب الشعب اللبناني

أخبار لبنان
2023-03-13 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غابرييل بعد لقائه ميقاتي: عبّرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك.. ونحن إلى جانب الشعب اللبناني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غابرييل بعد لقائه ميقاتي: عبّرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك.. ونحن إلى جانب الشعب اللبناني

غابرييل بعد لقائه ميقاتي: عبّرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك.. ونحن إلى جانب الشعب اللبناني

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان (تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وكان عرض للاوضاع العامة في لبنان.

وبعد اللقاء، قال غابرييل: "كان لقاء جدي اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي وهذه ثالث زيارة لنا خلال سنة للبنان. لقد عبرنا عن إحباطنا لرؤيتنا التحرك الضئيل في قضايا مهمة جدًا للشعب اللبناني الذي يعاني من عدم وجود المياه والكهرباء ومن انخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية اذ لم يعد بامكانه دفع فواتيره، اضافة الى ان القطاع الصحي يعاني والقطاع التربوي يعاني أيضا والشعب يغادر البلد".

وأضاف: "عبرنا عن رأينا اليوم للحكومة وطالبناها بالتحرك الآن. وبحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وقدمنا له اقتراحات عديدة عن كيفية كسر الجمود، ومعالجة المسائل بالنسبة لصغار المودعين من أجل استعادة اموالهم، واتمام الإصلاحات وايجاد اتفاق وتسوية مع الكتل البرلمانية في هذا الاطار. وشجعنا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة الذي التقيناهم على ايجاد وسائل للقاء معا بسرعة، وتحضير حوار من اجل تمرير حزمة الإصلاحات بأسرع وقت ممكن".

ورأى انه "بالطبع إن انتخاب رئيس أمر مهم، وتحدثنا به اليوم مع رئيس المجلس نبيه بري حول هذا الأمر، وقال إنه "بوافقنا الرأي، والوقت الان هو من أجل فتح حوار حول مرشحين يمكنهن تأمين نصاب فيمكن عندها انتخاب رئيس متمكن، نظيف الكف واصلاحي". 

وقال: "نتمنى أن يكون لحوارنا اليوم كجهة لبنانية اميركية تأثير ونحن نتوجه للشعب اللبناني بأنه ليس لوحده وأننا لن نستسلم. نحن إلى جانبكم حتى يتمكن لبنان من تخطي هذا الوضع. كما نتطلع للعمل مع الشعب اللبناني والمجتمع المدني".
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

غابرييل

ميقاتي

الحكومة

الشعب اللبناني

LBCI التالي
لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة... (الجمهورية)
أنطوان حبشي لـ"الشرق الأوسط": الملف الرئاسي لا يزال يراوح مكانه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:28

ميقاتي من بكركي:شرحت لصاحب الغبطة ضرورة اجتماعات الحكومة لسير المرفق العام وكان متفهماً للموضوع وأقول لمن يتحدّث عن شرعية مجلس الوزراء أنه يجب أن ينتخب رئيساً

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-08

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-13

سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة.. تيمور جنبلاط بعد لقائه ميقاتي: يبقى الأمل ان يكون هناك حوار للوصول الى رئيس وفاقي

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

ميقاتي التقى وفدا من لجنة التربية النيابية.. مراد: نحاول تقريب وجهات النظر بين الأساتذة والوزارة والحكومة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
08:18

مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور

LBCI
فنّ
06:07

جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-09

دراسة تحذّر... إضافة الملح أثناء طهي المعكرونة قد يؤدي إلى مشاكل صحية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:53

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل تتكرر أزمة ٢٠٠٨ بعد إنهيار بنك سيليكون فالي الأميركي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بين الاعلان الايراني والنفي الاميركي ..ما هي حقيقة التبادل الثالثة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الاتفاق السعودي - الايراني... يمرّ من اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

مشروع لإعادة تأهيل ساحة مار مخايل... والهدف فتح مجال أوسع للمشي في المدينة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:14

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
10:34

سعر جديد لربطة الخبز...

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
أخبار لبنان
11:32

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
09:21

مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
12:42

مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
13:55

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم

LBCI
فنّ
05:44

عن 28 عامًا... وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة