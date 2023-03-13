في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور

عقد لقاء "سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني" عن لبنان مؤتمرا صحافيا لمناسبة الذكرى الـ18 لانتفاضة الاستقلال 2005، اكد في خلاله المجتمعون ان شعب لبنان يستحق الحياة، وسنناضل حتى العبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور والطائف والقرارات الدولية.