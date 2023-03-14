"الصحة": 94 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا، تسجيل 94 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1233151، كما تم تسجيل حالة وفاة.