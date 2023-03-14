الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوجيرو: عطل طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين
أخبار لبنان
2023-03-14 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوجيرو: عطل طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين
أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
وقالت عبر حسابها على تويتر: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
pic.twitter.com/gjaYaqJzMo
— ogero (@OgeroTelecom)
March 14, 2023
أخبار لبنان
أوجيرو
سنترال
جب جنين
التالي
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
"الصحة": 94 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-03
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
أخبار لبنان
2023-03-03
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
0
آخر الأخبار
2023-02-01
أوجيرو: حريق شب في وحدات توليد طاقة سنترال خلدة فجرًا أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
آخر الأخبار
2023-02-01
أوجيرو: حريق شب في وحدات توليد طاقة سنترال خلدة فجرًا أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
0
آخر الأخبار
2023-01-26
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
آخر الأخبار
2023-01-26
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
0
أخبار لبنان
2023-01-17
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
أخبار لبنان
2023-01-17
اعتصام لموظفي أوجيرو أمام سنترال صيدا تضامنا مع زملائهم في وزارة الإتصالات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:23
الدولار بـ100 ألف ليرة!
اقتصاد
05:23
الدولار بـ100 ألف ليرة!
0
أخبار لبنان
05:15
ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية
أخبار لبنان
05:15
ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية
0
أخبار لبنان
05:10
انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في جرد الضنية بسبب سرقة كابلات
أخبار لبنان
05:10
انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في جرد الضنية بسبب سرقة كابلات
0
اقتصاد
05:07
"الصناعة": طن الترابة السوداء بـ7.800.000 ليرة
اقتصاد
05:07
"الصناعة": طن الترابة السوداء بـ7.800.000 ليرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-07
كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-07
كم ستبلغ رواتب العاملين في القطاع العام بعد تطبيق قانون الموازنة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13
علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13
علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي"
0
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
فنّ
2022-12-26
نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
15:14
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
تقارير نشرة الاخبار
15:08
سلوكيات سادت مباراة العهد - الانصار والضحية.. اللعبة وأخلاقها
0
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
أخبار لبنان
14:53
في ذكرى انتفاضة الاستقلال: دعوة للعبور نحو الاستقلال الثالث بتنفيذ الدستور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ملف الكهرباء موضع سجال بين كهرباء لبنان والمصرف المركزي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الوقت انتهى: رسالة سمعها المسؤولون اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الملف الرئاسي نوقش بعمق في لقاء البخاري - بري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الأردن والعائلة الملكية تزف أميرتها إيمان وعريسها جميل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
تقارير نشرة الاخبار
14:37
مفاجأة الأوسكار هذا العام... فيلم Everything Everywhere All At Once
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
السعودية تطلق "طيران الرياض"... منافس قوي لنجوم النقل الجوي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
3
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
أخبار لبنان
11:32
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تعلن الاضراب يوم غد الثلاثاء
5
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
6
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
آخر الأخبار
13:55
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدرسة لا تعلن الاضراب ولا تقفل أبوابها بل تتحاور مع المعلمين للتوصل الى تفاهم
7
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
أخبار لبنان
12:42
مولوي بعد لقائه ميقاتي: تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام
8
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
خبر عاجل
13:30
السفير السعودي في لبنان يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store