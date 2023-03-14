أوجيرو: عطل طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين

أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية في سنترال جب جنين، مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".



وقالت عبر حسابها على تويتر: "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".