انقطاع التيار الكهربائي عن قرى في جرد الضنية بسبب سرقة كابلات

شكا أهالي بلدات دبعل وبيت حاويك وحوارة في جرود الضنية، من إنقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ أكثر من خمسة أيام، بسبب قيام مجهولين بسرقة كابلات شبكة التيار الكهربائي في بلداتهم.



وناشد الأهالي المسؤولين العمل على إصلاح الأعطال من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم.