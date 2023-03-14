ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في السرايا اليوم في شؤون الوزارة.



وزير الصناعة

واجتمع مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي أعلن بعد اللقاء: "تباحثنا في مشاريع إستثمارية صناعية وهناك اقبال كبير من شركات تود الإستثمار اليوم في المجال الصناعي".



وزير التربية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة.



وقال الحلبي "بحثنا في موضوعين: الأول موضوع البروتوكول الذي اعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة ٢٠١٩ الى الآن.

اما الموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه".