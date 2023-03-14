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لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

أخبار لبنان
2023-03-14 | 07:30
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لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان
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لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

لقاء بين بو جبيب ووفد من مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان: بوجود الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين وفدا من مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان ( فورس تاسك فور ليبانون) برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل.

بعد اللقاء، تحدث الوزير بوحبيب الذي أعلن ان زيارة الوفد هي  لتشجيع اللبنانيين والمسؤولين على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واقرار الإتفاق مع صندوق النقد الدولي لكي يعود لبنان الى ما كان عليه .

اضاف بوحبيب : كما بحثنا في موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ، و قضية صندوق النقد الدولي وملف النزوح السوري لانهم سند قوي لنا في هذا الملف.

بدوره تحدث السفير السابق إدوارد غابرييل، الذي قال: " جئنا لنستطلع سُبل دعمكم لمساعدة الشعب اللبناني  وقد التقينا اليوم  قائد الجيش العماد جوزيف عون وتحدثنا عن السيادة على كامل الاراضي اللبنانية وحماية هذه الاراضي، و نرى ان الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد جدا بمساعدة الولايات المتحدة ليس فقط في موضوع الامن وحفظ الاستقرار ولكن ايضا في موضوع مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد تلقينا تقريرا جيدا  عن هذا الموضوع من قِبل قائد الجيش" .

اضاف : " اجرينا محادثات متينة جدا حول اهمية ان تتلاقى الجهود لصالح هذا البلد  وتأمين حاجات الشعب ووضع الخلافات جانبا والسير باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وهذا  يحتاج الى تسوية بين جميع الاطراف وان يجدوا مرشحا يخدم  مصلحة لبنان كما يتطلب الوضع ايضا ان تقوم مؤسسات الدولة والبرلمان بوضع الاصلاحات المناسبة . وبوجود هذه السلة من الإصلاحات وانتخاب رئيس يمكن الاعتماد على مساعدةالولايات المتحدة والدول الاخرى للبنان .كما تحدثنا عن أهمية تنمية القطاع العام بالتوازي مع قطاع التربية ليتمكنا من القيام بمهامهما  على اكمل وجه".

 

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