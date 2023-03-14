في نقابة المعلمين اجتماع لأساتذة المدارس الخاصة

في نقابة المعلمين اجتماع لأساتذة المدارس الخاصة الذين سبق ان دعوا الى اضراب اليوم تفاوتت نسبة الالتزام به.