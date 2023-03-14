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قائد الجيش استقبل وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان

أخبار لبنان
2023-03-14 | 08:51
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قائد الجيش استقبل وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان
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قائد الجيش استقبل وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان

استقبالات قائد الجيش..

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابريال، واطّلع أعضاء الوفد على المهمات التي يقوم بها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره، والصعوبات التي يمر بها في ظل الأزمة الحالية وسبل مساعدته لتخطيها. كما نوهوا بصمود المؤسسة العسكرية ومواصلتها تنفيذ مهماتها باحتراف ومهنية رغم التحديات، مؤكدين ضرورة استمرار دعمها والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الراهنة.

من جهة أخرى، ثمّن العماد عون المساعدات الأميركية للجيش ودورها الأساسي في تخفيف وطأة الأزمة عنه، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية.
 
 
 

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