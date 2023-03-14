مخزومي يتقدم بهبة: 4 مضخات مياه وصيانة 4 مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب

مخزومي يتقدم بهبة: 4 مضخات مياه وصيانة 4 مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب

تقدّم النائب فؤاد مخزومي بهبة لصيانة أربعة مصاعد في مبنى مكاتب مجلس النواب، حيث انتهى العمل في مصعدين منها وباتت جاهزة للاستعمال، على أن تُستكمَل صيانة المصعدين الآخرين عند وصول القطع التي تحتاج إليها.



كما قدّم أربع مضخات مياه مع كامل قطعها ومستلزماتها، وذلك لضمان وصول المياه إلى مبنى مكاتب المجلس.



الجدير ذكره، أن النائب مخزومي سيسلّم المضخات لأمين عام مجلس النواب الأستاذ عدنان الضاهر غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا من أمام مكاتب المجلس.