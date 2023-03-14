ابو الغيط: أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار المقبل في السعودية

ابو الغيط: أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار المقبل في السعودية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط " أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار المقبل في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح ان يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصاديا ويتناول كيفية مساعدة الاقاليم العربية المحتاجة".



وشدد على "أن القمة السعودية -الصينية -الايرانية ايجابية جدا، وأن مفاعيلها الاولية هي ارساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وايران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد".



وكان ابو الغيط التقى الرئيس نجيب ميقاتي، حيث شدد الاخير على أهمية أن تعتمد القمة افكارا ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق اهداف التنمية في الدول العربية. وأشاد "بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والامانة العامة".



كذلك تم البحث خلال اللقاء في موضوع "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



كما عرض ابو الغيط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.