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الحلبي يوقّع بروتوكول تعاون بين الوزارتين اللبنانية والعراقية
أخبار لبنان
2023-03-14 | 12:01
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الحلبي يوقّع بروتوكول تعاون بين الوزارتين اللبنانية والعراقية
الحلبي عرض مع طراف التحضيرلات لزيارة بروكسل ووقع مع وفد وزارة التربية العراقية بروتوكول تعاون واستقبل النائب الحاج حسن
وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بروتوكول التعاون بين الوزارتين اللبنانية والعراقية الذي يشكل إتفاق إطار لتنظيم المصادقات والمعادلات لمعاملات الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية وتسريع هذه الخدمة.
وكان قد استقبل الحلبي وفدا من وزارة التربية العراقية ضم مستشار الوزارة علاء عبد الحسن الزغيبي ومدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر ووفدا من كبار موظفي السفارة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وأمينة سر المعادلات ما قبل الجامعية أمل شعبان.
وقد نقل الوفد العراقي نسختي الإتفاق إلى بغداد ليصار إلى توقيعهما من جانب الوزير العراقي، ومن ثم تعاد نسخة اصلية إلى لبنان موقعة من الجانبين ليصبح الإتفاق نافذا وتتولى الإدارة تنفيذه.
وإجتمع الحلبي أيضاً، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف على رأس وفد من البعثة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومنسق عام المناهج التربوية في المركز التربوي جهاد صليبا والمستشار الإعلامي البير شمعون، وتناول البحث التحضيرات لزيارة الوزير إلى مقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل والملف الذي يحمله إلى الاتحاد حول خطة وزارة التربية ودعم تطبيقها والحاجات الملحة للوزارة لمتابعة التعليم للجميع.
ثم استقبل الحلبي النائب حسين الحاج حسن يرافقه عضو التعبئة التربوية ل"حزب الله" الدكتور يوسف البسام في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود ، وكانت متابعة للقضايا التربوية في منطقة بعلبك الهرمل وسبل تلبية حاجاتها.
أخبار لبنان
الحلبي
العراق
الإتحاد الأوروبي
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