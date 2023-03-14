المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الفرنسية: باريس طرحت مسألة فرض عقوبات تستهدف مسؤولين لبنانيين

المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الفرنسية: باريس طرحت مسألة فرض عقوبات تستهدف مسؤولين لبنانيين

نقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الفرنسية Anne-Claire Legendre ان فرنسا تبحث مع حلفائها ما إذا كان الوقت قد حان كي يواجه من يعرقل عملية كسر الجمود الدستوري في لبنان، العواقب.



وبحسب دبلوماسيين، فقد طرحت باريس مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف مسؤولين لبنانيين، واشارا الى ان المسألة لا تبدو على رأس جدول الأعمال.



ودعت Legendre المسؤولين اللبنانيين للخروج من هذا المأزق الدستوري.